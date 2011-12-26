Çağdaş Gazeteciler Derneği: Suskunluğunuz sizi de vuracak

T24 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) son KCK operasyonundaki tutuklamalarla birlikte cezaevlerinde bulunan gazeteci sayısının 99’a ulaştığını açıkladı. ÇGD’den yapılan açıklamada “Gazetelerin, televizyonların, ajansların baskı karşısında sindiğini gördükçe, iktidar karşısında süt dökmüş kediye döndüklerini gördükçe mesleğimizden utanıyoruz. Peki ya siz, gazeteci yöneticileri, anchorman’ler, editörler, yazarlar; arkadaşlarınız bir bir alınıp götürülürken yüzünüz kızarmıyor mu? Bu suskunluğun, tepkisizliğin bir gün gelip sizi de vuracağını hâlâ görmüyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Peki ya siz, iletişim fakültelerinin hocaları, gerçeği topluma ulaştırmak için yetiştirdiğiniz öğrencilerin bir bir demir parmaklıklar ardına gönderildiğini görmüyor musunuz? Utanmıyor musunuz?” denildi.



Polisin operasyonuyla, özel yetkili savcının sevkiyle ve özel yetkili hâkimin kararıyla 36 kişinin muhalif gazeteci oldukları için, mesleklerini yaptıkları için tutuklandıkları belirtilen açıklamada, “Gazetecilere terörist muamelesi yapanların sadece polis olmadığını, kamu adına, yani tüm toplum adına, hepimiz adına suçlama yönelten, ‘Bu haberi niye yaptın? Bu kişiyle niye görüştün’ diye soran savcının, millet adına karar veren hâkimin de aynı muameleyi yapmasından utanıyoruz. Tutuklu gazeteciler konusu sorulduğunda hükümet yetkililerinin ‘Onlar gazeteci değil terörist’ deme cüretini gösterdiği bir ülkede yaşamaktan utanıyoruz. Meslektaşlarının hayattan koparılıp hapishanelere doldurulmasını şevkle izleyen; her şey bir yana, daha soruşturmanın başında hükmü ‘terör-press’ başlıkları atarak verenlerin gazeteci, içeriye atılanların ise ‘terörist’ sayılmasından utanıyoruz. Tutuklanan gazeteci kendisine yakınsa ‘özgürlük’ yazısı döktürenlerin, iş başkalarına geldiğinde suskun kaldıklarını görünce, insanlığımızdan utanıyoruz” denildi.

(Cumhuriyet)



