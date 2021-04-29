Çağdaş Atan: Emre Hoca'nın Mesut Özil'i ikinci yarıda oyunda tutması bizim için ilginç ama aynı zamanda cesur bir karardı

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Atan, "Emre hocanın Mesut Özil'i ikinci yarıda oyunda tutması ilginç ama gayet cesurca bir karardı" dedi.

Atan "İkinci yarı başka bir oyun oynandı. 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Sosa'yı hiç topla buluşturmadık. Serdar'ı ve Szalai'yi uzun paslara yönlendirdik. İlk yarı derslik bir oyun oynadık. Maçtan büyük keyif aldım. Emre (Belözoğlu) Hoca'ya artık 'hoca' demek lazım. Tebrik ediyorum, o geldikten sonra Fenerbahçe daha iyi oynuyor; toparlandılar. Mesut Özil'i ikinci yarı oyunda tutması bizim için ilginç ama gayet cesurca bir karardı. Fenerbahçe şut attı ama pozisyon bulamadı. Bizim 3 tane direkten dönen toplumuz var. Bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Orada elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok kaliteli takıma karşı iyi oynadık. Sadece skor yapamadık" ifadelerini kullandı.