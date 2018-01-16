Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde veliler, Sabah, ATV ve A Haber hakkında suç duyurusunda bulundu

Çağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin, okul müdürü Necati Yener'i şikâyet ettikleri ve okulda yaşananları aktardıkları bildirinin ardından veliler, konuya ilişkin olarak kendilerini hedef aldıklarını iddia ettikleri Sabah gazetesi, A Haber ve ATV hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'da bulunan Istanbul Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunan veliler, öncesinde adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, kendilerine söz hakkı tanımadan hedef gösteren Sabah gazetesi, ATV ve A Haber'i kınadıklarını belirttiler. Açıklamayı veli Melek Görk yaptı.

Veliler ve öğrenciler tehdit altında

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre Görk, "Geçtiğimiz perşembe günü, tüm ulusal medyada yayınlanan haberlerden hatırlayacağınız üzere, okulumuz müdürü Necati Yener düzenleyeceği sucuk partisine katılmak istemediğini söyleyen çocuklarımıza şeklinde hakaret dolu ifadeler kullanmış, 'kıçıkırık bir soruşturmaya mı güveniyorsunuz ben size yapacağımı bilirim' diyerek tehdit etmiştir. Bahsi geçen soruşturma, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'in Okula geldiği günden beri, velileri ayrıştırdığı, öğrencileri ayrıştırdığı, öğrenci ve velileri tehdit ettiği şikayetleri üzerine açılan bir soruşturmadır. Bugüne kadar hakkında yüzlerce şikayet dilekçesi ve açılmış birçok soruşturma bulunan Müdür Necati Yener, maalesef her seferinde kötü idareciliğini, yaptığı hataları, velileri 'terörist' ilan ederek örtmeye çalışmıştır" diye konuştu.

Görk, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve velilerinin terörist olarak suçlamanın bir akıl tutulması ve köşeye sıkışmışlıkla açıklanabileceğini söyledi.

"Kötü idareciliğini örtmeye çalışıyor"

Görk, "İki gündür Sabah gazetesi, ATV ve A Haber'e beyanat veren küçük bir grup veli arkadaşımız, bu okulun mutlu azınlığıdır ve bu haberler veli ayrıştırmasının açık kanıtıdır. Okul müdürü Necati Yener, Okul Aile Birliği seçimlerine açıkça müdahele etmiş ve yalnızca kendi istediği velilerle çalışmak istediğini beyan etmiştir. Kendisine yakın bulduğu bir kısım velinin, Okul Aile Birliği Yönetimine ve destekleyen velilere açıkça hakaret etmesine ve iftira atmasına bilerek göz yummuştur. Tıpkı son iki gündür yapılan haberler gibi , okulda yaratılan kaos ortamının sorumluluğunu, Okul Aile Birliği ve ona destek veren velilere yükleyerek kötü idareciliğini örtmeye çalışmıştır" dedi.

"Öğrencilere sorun"

"Başarı için, çocuklarımıza en çok, huzurlu bir eğitim ortamı gereklidir" diyen Görk, "Devletin ödeneği ile zaten yapılması gereken çatı tadilatı, biz velilerin bağışlarıyla yapılan tadilatlar,hatıra ormanı, mangal partileri, Okulumuzda çocuklarımıza uygulanan baskı ve mobbingi örtemez. Buradan tüm devlet yetkililerine ve kamuoyuna sesleniyoruz. Biz velilere inanmıyorsanız lütfen CAL öğrencilerine sorunuz.Onlara mutlu musunuz ,kendinizi özgür hissediyor muşunuz, özgürce soru sorabiliyor musunuz diye sorunuz" diye konuştu.

"Bu haber büyük bir utanç"

Kendilerine mikrofon uzatan ulusal medya ve yayın organlarının, siyasetçilerin terör örgütleri ile yanyana koymalarına tepki gösteren Görk, "Bizleri isimlerimizle hedef gösteren bu haberler, hem hazırlayıcıları hem de yayıncıları açısından düşünüldüğünde medya ve eğitim camiası için büyük bir utanç olarak tarihe geçmiştir.

Cağaloğlu Anadolu Lisesinde, öğreciler ve veliler arasında ayrıştırma var, öğrencilerin ve velilerin tehdit edildiği gerçeği var. Hiç bir proje okulda görülmeyen bu uygulamaları dile getiren, devletimizden yardım isteyen, yargıya başvurup suç duyurusunda bulunan biz anne ve babaları terörist olarak suçlamak aczin ve hesap verememenin bir ifadesidir" dedi.

"Çocuğu için endişe edenler suçlanamaz"

Kendilerine söz hakkı tanımadan haber yapan velilerin açıkça isimleriyle hedef gösteren Sabah gazetesi, ATV ve A Haberi kınıyan Görk sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bu yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacağız.Hiç kimse, anne ve baba olarak çocuğu için endişe ettiği için suçlanamaz. Hiçbir okul idarecisi, kendini cumhurbaşkanı, bakan ve dehşetle söylüyoruz Allah yerine koyamaz. Tek talebimiz, okulumuzu yasa ve yönetmeliklere göre yönetecek, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne layık bir okul müdürüdür."

Mezunlardan okul önünde protesto

Basın açıklaması sonrası veliler suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen mezunlar yaşananları protesto etti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan, “Müdür sucuk partisi yapıyor diyerek saldırdılar! Bakın gerçek ne çıktı?” başlıklı haberde, veli adları da verilerek, “Okul Aile Birliği sol örgütleri kışkırtıyor. Okul Aile Birliği’nin çağrısı ile Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne akın eden CHP ve PKK medyası tek taraflı yayınları ile okulda eğitim yapılmasının önüne geçiyor’’ denildi.