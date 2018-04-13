"Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrencilere kaçak et yedirildi" iddiası

Okul Müdürünün velilere ve öğrencilerine hakaretleriyle ve yaptığı sucuk partisi ile daha önce gündeme gelen Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde kaçak et kullanıldığı öne sürüldü. Okul velileri tarafından bu kaçak etin müdürünün yaptığı sucuk partisinde kullanıldığı iddia edildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, veliler yaptıkları açıklamada “Veliler olarak, okul yemekhanesine satın alınan gıdalarla ilgili geriye dönük olarak da kontrollerin ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılmasını ve ayrıca sucuk skandalıyla ilgili ihmali olan tüm sorumlular için idari ve yasal olarak gerekli tedbirin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Fatura ibraz edilemedi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okul müdürü tarafından yapılan sucuk partisinde kullanılan malzemelerin kaçak olduğu iddia edildi. Fatih İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konuyla ilgili tutanak tuttu. Tutanakta şu ifadeler kullanıldı: “29.12.2017 tarihinde ilgili işletmede tespit edilen eksikliklerin giderilmediği ve tespit ve beyan edilmiş olup konu ile ilgili fotoğraflar tutanak ekindedir. Söz konusu işletmeye düzenli olarak tutulması gereken ilaçlama raporları tarafımıza ibraz edilememiştir. Tüketime sunulan kırmızı etlere ait fatura tarafımıza ibraz edilememiştir.”

'Sucuk partisinde kullanıldı'

Olayın öğrenilmesinin ardından veliler bir açıklama yaptı. “Tüm Türkiye okulumuzu, sucuk partisi ve okul müdürü tarafından çocuklarımızın tehdit ve hakarete maruz kalmasıyla tanıyor. MEB müfettişleri hakaret ve tehdit olayının gerçekleştiğini rapor ettiler. Bizler sükunetle soruşturmanın neticelenmesini ve ilgili kurumların çocuklarımızın maruz kaldığı tehdit ve hakaret için gereğini yapmalarını beklerken, maalesef çok daha büyük ve trajik bir konu gündeme geldi” denilen açıklama şöyle devam etti: “Okul pansiyonunda kalan yatılı çocuklarımızın ve gündüzlü çocuklarımızın, dönem başında ücretini ödeyerek kullandığı yemekhanenin, Fatih İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendislerince denetlenmesi sonucu, yemekhanede bulunan 25 kilo sucuğun etiketsiz ve faturasız olması sebebiyle imha edilmesi yönünde bir rapor tuttuğunu ve akabinde idarece imha edildiğinin beyan edildiğini öğrendik. Bahsi geçen sucuklar, bizzat okul idaresinden edinilen bilgiye göre, okulda müdür tarafından düzenlenmek istenen ve öğrencilerin katılmayı reddetmesi sonucu maruz kaldıkları sözlü taciz ve tehditle skandala dönüşen sucuk partisinin sucuklarıymış. Bu sucuklar bir veli tarafından bağışlanmış. Üzerinde üretim yeri, üretim tarihi, içeriği ve son kullanım süresi yazması gereken, etiketleri olmayan ve faturası bağışçısı tarafından dahi ibraz edilemeyen bu sucukların, okul yemekhanesine kabul edilmesi, çocuklarımızın bunları yemesi için taciz edilmesinden daha büyük ve trajik bir skandaldır.”

Takipçisi olacağız

Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen veliler şunları söyledi: “Çocuklarımızın, devletimizin koruma, gözetme ve güvencesiyle yemek yediğini bilmek biz velilerin hakkıdır. Veliler olarak, okul yemekhanesine satın alınan gıdalarla ilgili geriye dönük olarak da kontrollerin ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılmasını ve ayrıca sucuk skandalıyla ilgili ihmali olan tüm sorumlular için idari ve yasal olarak gerekli tedbirin alınmasını talep ediyoruz. Şikayetimizin, sorularımızın ve taleplerimizin takipçisi olacağız. Saygılarımızla.”