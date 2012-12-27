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Çağlayan Adliyesi'nde öğrenci kavgası!

Çağlayan Adliyesi'nde ülkücü öğrenciler ile BDP'li öğrenciler arasında kavga çıktı

27 Aralık 2012 17:06

Çağlayan Adliyesi'nde BDP'li öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında kavga çıktı.

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) Hukuk Fakültesi tuvaletinde 5 Mayıs'ta meydana gelen ve gaz sıkışması sebebiyle olduğu açıklanan patlamayla ilgili gözaltına alınan öğrenciler bugün (27 Aralık 2012) hakim karşına çıktı.

Olayın yaşandığı gün  6 kız öğrenci  göz altına alınmıştı. Ardından öğrencilerin evlerine düzelenen operasyonla 7 öğrenci daha gözaltına alındı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında BDP'lİ öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında kavga çıktı.

Çağlayan Adliyesi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 8'i tutuklu 13 öğrencinin arkadaşları ile davaya tanık sıfatıyla gelen ülkücü öğrenciler duruşma koridorunda  kavga etmeye başladı.  Giderek şiddetlenen kavgaya 150 kişilik bir çevik kuvvet ekibi müdahale etti.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) Hukuk Fakültesi kadın tuvaletinde 5 Mayıs 2012 tarihinde bir patlama meydana gelmişti. O sırada, olay yerinde bulunan 3 öğrenci patlamadan etkilendi ve biri kulağından hafif yaralandı.

Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı düşünülürken, İÜ Rektörü yaptığı "Bayan tuvaletlerinde ilk incelemelere göre basınç kaynaklı küçük çaplı bir patlama olmuştur. Kesinlikle yaralanan veya zarar gören öğrenci ya da personel bulunmamaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili araştırmasını sürdürmektedir." açıklamasını yapmıştı.

Olayda polis biri kız 6 öğrenciyi gözaltına almıştı. Daha sonra evlere düzenlenen operasyonla 7 öğrenci daha gözatına alındı. Savcılık sorugularının ardından tutuklanan öğrenciler, 7 ay sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

 

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