'Cağ pizza' ile Erzurum ve İtalyan yemek kültürlerini harmanladı

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 25 yıldır cağ döner işletmeciliği ve ustalığı yapan Sait Sırmasaç (44), cağ döner etiyle yaptığı pizza ile müşterilerine farklı bir lezzeti sundu. İtalyan ve Erzurum yemek kültürlerini birleştiren Sırmasaç\'ın ürünü, müşterilerinden beğeni gördü.

Merkez Yıldırım ilçesinde cağ döner dükkanı bulunan Sait Sırmasaç, cağ dönerli pizza yaparak müşterinin beğenisine sundu. Sırmasaç, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldı. Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen \'Enfes Cağ Pizza\' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor. İşletmenin ustabaşı Samih Aksakallı (52), \"Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürün arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kendilerine has özel bir ürünün olması gerektiğini belirten Aksakallı, “İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz, bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruz” dedi.



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