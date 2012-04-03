Caferi imam derste Aleviliği anlattı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde eğitim veren Gazi İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinden Durmuş Ali Etbaş, okul müdüründen izin alarak Caferi İmam Bayram Dalga'yı derse davet etti. İmam Bayram Dalga, 7'nci sınıflara Caferi ve Alevi inancını anlattı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hz. Hüseyin Camisi İmamı Bayram Dalga, Gazi İlköğretim Okulu'nda 7'nci sınıflara Caferi ve Alevi inancını anlattı. Allah'ın insanları iyiye, güzelliğe yöneltmek için peygamberler gönderdiğini, son peygamberin Hz. Muhammed, son ilahi kitabın da Kuran-ı Kerim olduğunu belirten Dalga, "Hz. Muhammed'in ölümünden sonra inanç esasları ve ibadetle ilgili konular farklı şekillerde yorumlanmış, yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Bunlar, insanların dini algılama biçimlerinin ürünüdür. Dinin kendisi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisleridir. Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam Cafer Sadık'ı takip etmek anlamına gelen Caferi Mezhebi'ne, İmamiyye, Şiilik ve Alevilik de denilmektedir. Ancak bu mezhep, Türkiye'de daha çok Alevilik ve Şiilik isimleriyle tanınırken, İran, Irak, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Suriye, Afganistan, Arabistan, Pakistan, Bengladeş ve Hindistan gibi, aynı inancı paylaşan Ehl-i Beyt dostlarının yoğun olduğu ülkelerde, Şiilik ve Caferilik isimleriyle meşhur olmuştur" dedi.

Kars ve Iğdır yöresinden göç ettiklerini belirten İmam Bayram Dalga, Caferi cemaatinin Turgutlu'da 6-7 bin civarında bir nüfusa sahip olduğunu, namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadet konuları ile inançla ilgili temel esaslarda kesinlikle diğer hak mezheplerden pek farklı olmadıklarını örnekler vererek açıkladı.

'Birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak lazım'

Öğrencilerin, namaz kılış ve ezanı okuma şekilleri hakkındaki sorularını yanıtlayan imam Bayram Dalga, insanların hayatlarını kolaylaştıran ve onların dinle ilgili sorunlarına çözümler getiren mezheplerin önemli olduğunu, ancak birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak gerektiğini söyledi. Dalga, Hoca Ahmet Yesevi'nin, "Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben, benlik güden kişilerden kaçtım ben işte" beytini okuyarak sözlerini tamamladı.

'Birbirini tanıma ve anlama süreci'

Okul müdürü Ercan Çifçi, farklı kültürler, ırklar ve dinler arasındaki hoşgörü ve diyaloğun tesisinin, insanlar arasındaki şiddet ve çatışma ortamının önlenebilmesi için faydalı olacağını belirtti. Çiftçi, "Daha önce de öğrencilerimizi camiye ve cemevine götürdük. Artık insanlarımız tarihte kalması gereken, ama yapay bir biçimde gündeme taşınmak istenen çatışma kültürlerine değer vermemektedir. Birbirini tanıma ve anlama süreciyle birlikte hoşgörü ve anlayışın yaygınlaşması, ülkemizin daha güvenli, huzurlu ve yaşanılır olmasını sağlayacaktır" dedi.