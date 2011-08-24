Cafer Erçakmak'ı tarikat mı gizledi?

T24 - 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamının firari sanıklarından ve katliamın “kara kutusu” olarak nitelenen, geçen ay ölen Cafer Erçakmak’ın daha önce Hakkâri’de bir tarikat tarafından gizlendiği iddia edildi. Erçakmak’ın zaman zaman Sivas’a ailesinin yanına gidip geldiği de belirtildi.



Erçakmak’a ait olduğu iddia edilen cesede yapılan DNA raporları 1 ay geçmesine karşın hazırlanmazken Erçakmak’ın ailesi hakkında zanlıyı sakladığı ve güvenlik güçlerine bilgi vermediği iddiasıyla açılan soruşturma için ise takipsizlik kararı verildi.



İçişleri Bakanlık müfettişleri Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yazdığı yazıda geçen günlerde öldüğü ve gizlice Sivas’ta gömüldüğü belirtilen Erçakmak’ın 18 yıl boyunca nerelerde saklandığını, kimlerin sakladığını sordu ve savcılığın elinde varolan bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmesini istedi.



Savcılık, Erçakmak’ın nerede saklandığı, kimlerin saklayıp koruduğu hakkında somut bilgi ve belgelere ulaşamazken, çeşitli telefon ihbarları ile Hakkâri’de bir tarikatın Erçakmak’ı sakladığı bilgisine ulaşıldığını belirtti. Erçakmak’ın Sivas’ta ve yurtdışında yaşadığı ve ülkeye giriş çıkış yaptığı yönünde somut bilgi ve belgeye ulaşılamazken zaman zaman Sivas’a geldiği ve bu yönde birçok kez il emniyet müdürlüğüne ihbarların yapıldığı ifade edildi.



Sivas’ta, 37 kişinin öldüğü Madımak Oteli’nin yakılması olayına karışan İhsan Çakmak ise 2007’de İstanbul’da yakalanmış ve İstanbul Belediyesi Ulaşım AŞ’ye bağlı bir metro durağında gişe memuru olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.





