-Çadırlarda kalıyorlar VAN(A.A) - 15.11.2011 - Van'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Mollakasım köyünün muhtarı Sülhettin Cinkılıç, ilk deprem sonrası evlerde büyük hasar olduğu için köy halkının zaten çadırlarda kaldığını belirtti. Deprem nedeniyle ilde panik yaşandı. Van'da evlerinde ya da çadırlarda kalan depremzedeler 7,2 ve 5,6'lık iki depremin ardından 5,2'lik bir deprem daha yaşadılar.Depremin ardından bulundukları mekanlardan dışarı çıkan vatandaşlar, panik halinde akrabalarının bulunduğu noktalara doğru gittiler.