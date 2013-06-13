'Çadırlar benzin dökülüp yakılmak istendi, biz engelledik'

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, "Kamuoyuna açıklıyorum. Oradaki çadırlara benzin dökülüp yakılmak istendi arkadaşlar, bunları engelledik" dedi.

İşte Güler'in konuşmasından satırbaşları:

2011 seçimlerine girerken başbakanımız büyük projeleri anlatmıştı. 2011 seçimleri büyük bir referandum sayılır. Başbakanımız Taksim'le ilgili referandum görüşünü ortaya koydu. Referandum Beyoğlu'nda veya İstanbul genelinde yapabilir. Kamuoyunda yanlış algı yaratıldı, bilgi kirliliği var. Topçu Kışlası ile ilgili şu an bir işlem yapılmıyor. Kaldırım genişletme çalışması Topçu Kışlası yapılıyor gibi yansıtıldı. İdari yargının yürütmeyi durdurma kararı var.

'Gezi Parkı bu şekilde devam edemez'

Şu an Gezi Parkı kamuya açık olmasına rağmen ayın 1'inden itibaren arkadaşlarımızın çadırlar kurarak 24 saat orada yaşama durumu var. Bunun izahı yok. Taksim alanı yaklaşık 30 binlik bir otel yatağına sahip. Yapılan ikazlara rağmen arkadaşlar eylemlerini sürdürdü. Meydanda bir temizleme yapıldı, Taksim'de güvenlik sağlandı. Taksim alanında polislerimize illegal gruplarının yaptıklarını herkes gördü. Kanuna uygun açıklamalara polis müdahalesi olmaz. Ama Gezi Parkı bu şekilde devam edemez.

'Çadırlar benzinle yakılmak istendi'

Kamuoyuna açıklıyorum; Oradaki çadırlara benzin dökülüp yakılmak istendi arkadaşlar bunları engelledik. Polisle Gezi Parkı'nı kullanarak çatışmaya girmek isteyenler var. Ülkenin marka değeri düşürülüyor, inşallah akıl hakim olacaktır. Gençlerimize zarar gelmeden inşallah bu konu sonuçlanacak. Orantısız güçle ilgili müfettişlerimiz çalışıyor, incelemeler yapılıyor. Sadece polisin orantısız güç göstermesini göstermenin anlamı yok. Diğer tarafta polise yapılanları da görsünler, yakanları yıkanları görsünler.

'Provokasyou gördünüz değil mi?'

Ölenlerin ailelerin acısını paylaşıyorum. Ölümlerden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu olayların bitmesi gerekir. Bir polis elinde silah molotof atıyorlar denildi. Bunların yalan olduğunu söyledik. Provokasyonu gördüğünüz değil mi arkadaşlar? 90'lı yılların gençliğinin jenerasyonu değişik, istekleri farklı olabilir. Çocuklarımızı biliyoruz samimiyetlerine inanıyoruz. Gezi Parkı'nda bu şeklinde provokatörlerle bu çocuklarımızın bir arada olması mümkün değil. Marjinal gruplar çatışmayı sürdürecekse polisimiz görevini yapmak zorundayız. Kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz."