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Çadırkent kapılarını basına açtı

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun çadırkenti kapılarını basına açtı.

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun çadırkenti kapılarını basına açtı. Çocuk parkı, cami, oyun parkı ve TV salonlarının bulunduğu kampta Suriye'deki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı 10 bini aştı. 

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ntvmsnbc'den Gökhan Gerçek'in haberi şöyle:

Hatay'ın Boynuyoğun köyündeki çadırkentte yaşam ilk kez görüntülendi.

Kızılay’ın kurduğu 600 çadırda Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için her şey düşünülmüş.

Çadırkentte, çocuk parkı, cami, sahra hastanesi ile kadın ve erkeklerin ayrı ayrı TV izleyebileceği salonlar bulunuyor.

Haberciler, çadırlarda yaşayan 3 bin 500 sığınmacının yaşamına tanıklık etti. Ziyarette Birleşmiş Milletler Temsilcileri de vardı.

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Carol Batchelor, "Bu kampta Suriyelilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. Türk hükümetine tam destek vereceğimizi açıkladık. Bundan sonra da her türlü yardıma hazırız" diye konuştu.

Batchelor, göç dalgasının sürmesi ihtimaline karşı Hatay'da yeni bir kamp hazırlığında olduklarını da açıkladı.


Sığınmacıların sayısı 10 bini aştı

Bu arada ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 10 bini geçti. Son olarak bin Suriyeli daha sınırı geçti.

Sınırdaki hareketlilik, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun da gündemindeydi. Hatay'a giderek çadırkentleri ziyaret eden Ceylanoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Ceylanoğlu, Türkiye-Suriye sınırını da havadan helikopterle inceledi.



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