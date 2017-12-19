Çadırda yaşayan Suriyeli aileye belediye sahip çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Van\'a yerleşen ve burada aylık 250 TL vererek kiraladıkları ev ve brandalarla yapılan çadırda yaşayan 17 nüfuslu Suriyeli Yasin ailesine sahip çıktı. Aileyi ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu, 2017 yılı içerisinde Van\'da 35 bin ihtiyaç sahibi aileye, 5 milyon TL\'lik maddi destekte bulunduklarını söyledi.

Van\'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi\'ne yerleşen ve burada kiraladıkları ev ile brandalarla yapılan çadırda kalan 17 nüfuslu Suriyeli Yasin ailesine, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun talimatıyla, aileye ev kiralanacağı belirtilirken, ekipler aileye gıda yardımında bulundu. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Van\'a gelen Muhammed Yasin ve beraberindeki 17 kişilik Yasin ailesi, Akköprü Mahallesi\'nde kiralıdkaları harabe gibi ev ve kurdukları çadırda zor şartlarda yaşıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli aileye yardım elini uzattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu başkanlığındaki ekip, aileyi kaldıkları çadır ve evde ziyaret etti. Suriyeli Yasin ailesine ilk olarak sosyal kart, giyim ve gıda yardımında bulunulurken, ailenin iyi şartlarda yaşayabilmesi için ise ev kiralanacak. Yine ailenin okul çağındaki 8 çocuğunun eğitime kazandırılması için de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi.

Suriyeli Muhammed Yasin,ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye\'ye geldiklerini ve Van\'da zor şartlar altında çadır ve harabe gibi evde kaldıklarını söyledi. Yasin, şöyle dedi:

\"Van’da geçimimizi hurdacılık yaparak karşılıyoruz. 17 kişilik bir aileyiz 14 kişi bu harabe evde yaşarken 3 kişide kendi yaptığımız çadırda kalıyor. Çadırda kalan kardeşim Abdullah ve eşi Ceylan’ın 1 yaşında küçük çocukları var. Bu harabe eve 250 TL kira ödüyoruz. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Çocuklarımız hep hasta. Sağ olsun belediye yetkilileri gelerek bize yardımcı olacaklarını söylediler. Allah devletimizden razı olsun.\"

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yardıma muhtaç kişilere ulaşmak için büyük gayret içinde olduklarını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu ise devletin şefkat elini din dil ırk gözetmeksizin herkese uzattıklarını söyledi. Ülke olarak Suriyeliler\'e insani ve maddi açıdan da büyük destek verdiklerini ifade eden Elhansu, şöyle konuştu:

“Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 2017 yılında 35 bin ihtiyaç sahibine 5 milyon TL’lik maddi destekte bulunulduk. Yine yardımlarımız aralıksız sürüyor. Devletimizin imkanlarını en iyi şekilde yine vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Van’da ne kadar ihtiyaç sahibi aile varsa ulaşmak için çalışıyoruz. Bugünde bu ailemize gıda, giyim ve sosyal kart yardımında bulunduk. Yine ailemize bir ev kiralayarak onları en kısa zamanda yeni evlerine taşıyacağız.\"



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