-Çadırda ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van'da bir çadırda çıkan yangında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Valilik Kriz Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Karpuzalan Mahallesi'ndeki yangında 2 çocuk öldü, baba ve 2 çocuğu da yaralandı. Bahar (8) ve İsmail Tolukan (4) kardeşlerin hayatını kaybettiği yangında yaralanan baba Mehmet Tolukan (35) ile kızı Elif (7) tedavi altına alındı. Yaralılardan Mikail Tolukan (11) ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.