Çadırda kalan o aile Kızılay'dan yardım eli

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, bir hastanenin yanında bulunan boş araziye kurdukları çadırda yaşayan 4 çocuk sahibi Bahar (37) ve İbrahim Kalkancı (41) çiftine Kızılay İzmir Şubesi yardım eli uzattı. Kalkancı çifti ve çocukları, yardımın ardından memleketleri Karabük\'e döndü.

Karabük merkeze bağlı kırsal Cumayanı Mahallesi\'nde yaşayan ve yılın belirli dönemlerinde yurdun farklı bölgelerindeki tarla ve bahçelerde mevsimlik işçi olarak çalışan, yaklaşık bir aydır da İzmir\'in Bornova ilçesindeki bir hastanenin yanında bulunan boş araziye kurdukları çadırda yaşayan 4 çocuklu Bahar-İbrahim Kalkancı çiftine, Kızılay İzmir Şubesi\'nden yardım geldi. Henüz okula gitmeyen çocukları Amine (4) ve Meryem\'in (6) yanı sıra 6\'ncı sınıf öğrencisi Rabia Kalkancı (12) ve lise 1\'inci sınıf öğrencisi Burak Kalkancı\'nın (15) eğitim masraflarını karşılayamayan aileye, Türk Kızılayı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış\'ın devreye girmesiyle gıda, giyecek ve eğitim malzemesi kolileri verildi. Ayrıca, ekonomik sıkıntılardan dolayı memleketlerine gidemeyen ailenin yolculuk masrafı da karşılanarak, Karabük\'e ulaşmaları sağlandı.

Ailesiyle Cumayanı Mahallesi\'ndeki evine dönen baba İbrahim Kalkancı, \"Sağ olsun, Kızılay bizlere gerekli yardımı. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi memleketimdeyim ve burada sürekli çalışıp, çocuklarımın, ailemin ihtiyaçlarını karşılayacak bir iş istiyorum\" dedi.



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