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Çadırda dünyaya geldi ERCİŞ (A.A)

30 Ekim 2011 12:17

-Çadırda dünyaya geldi ERCİŞ (A.A) - 30.10.2011 - Erciş'de yaşanan depremde, çadırda doğum yapan depremzede annenin 1 günlük bebeği ''Havva'' sahra hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Depremde hasar gören evlerinin yanına kurdukları çadırda yaşamaya başlayan Miyeser Otay, yakınlarının yardımı ile çadırda doğum yaptı. Depremzede anne, depremden 5 gün sonra dünyaya gelen bebeğine ''Havva'' adını verdi. Eşi ve kızını sağlık kontrolü için sahra hastanesine getiren Bedrettin Otay, 2 çocuk babası olduğunu belirterek, ''Eşim depremden 5 gün sonra, depremde hasar gören evimizin yanına kurduğumuz çadırda doğum yaptı. Bebeğimizin sağlığının yerinde olduğunu öğrendik. Yaşanan deprem bizi çok üzdü. Bebeğimizin doğum sevincini bile buruk yaşadık. Devletten isteğimiz, bebeğimiz ile birlikte kalmak için bir prefabrik evin bize tahsis edilmesi'' dedi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 1 günlük Havva bebeğe yoğun ilgi gösteren sağlık çalışanları ve kurtarma ekipleri, bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada, depremzede aileye ücretsiz olarak bebek bezi, süt ve mama yardımı yapılacağı öğrenildi.

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