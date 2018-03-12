Çadır yangınında hayatını kaybeden 11 işçi anıldı: Türkiye'nin iş cinayetleri karnesinin korkunçluğu değişmiyor

İstanbul Esenyurt’taki alışveriş merkezi inşaatında 11 Mart 2012’de çıkan çadır yangınında hayatını kaybeden 11 işçi, dün anıldı. Aileler adına açıklamayı okuyan Erdinç Eroğlu, "Türkiye’nin iş cinayetleri karnesinin korkunçluğu değişmiyor, iş cinayetlerini durdurmak için yetkililer kıllarını kımıldatmıyor" dedi.

Birgün'de yer alan habere göre, “Esenyurt’u unutma, unutturma”, “Sorumlular belli, adalet istiyoruz” sloganlarıyla Marmara Park AVM’nin önüne yürüyen aileler, burada bir açıklama gerçekleştirdi. Aileler adına açıklamayı okuyan Erdinç Eroğlu, şunları söyledi: “Bizler bu yangında kardeşlerini, evlatlarını, babalarını, canlarını yitirmiş aileler olarak her yıldönümünde yangının meydana geldiği yerde buluşuyor, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimiz için yılmadan, bıkmadan, usanmadan adalet istiyoruz. Ancak Türkiye’nin iş cinayetleri karnesinin korkunçluğu değişmiyor, iş cinayetlerini durdurmak için yetkililer kıllarını kımıldatmıyor.”

6 yıldır tek taleplerinin bu vahşetin sorumlularının tümünün tespit edilmesi, yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılması olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Bütün yargılama süreçlerini takip ettik, davaya müdahil olarak elimizden geleni yaptık. 9 Temmuz 2015’te Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. 11 işçinin hayatını kaybetmesinin gerçek sorumluları olan ECE Gayrimenkul, Marmara Park AVM, Kayı İnşaat, Mira Teks ve kamu idareleri; belgeler, tanık ifadeleri ve iddianameye rağmen sorumsuz bulundu. Firma sahipleri yargılanmadı, sadece firma çalışanları yargılandı” dedi.



Karara itiraz ettiklerini belirten Eroğlu, sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı: “Dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, Kayı İnşaat Yönetim Kurulu üyeleri ve Mira Teks yönetimi hakkında da iddianame düzenlenmesi ve sanıkların kusurları bakımından bilinçli taksirin tartışılması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararından sonraki ilk duruşmada mahkeme, Kayı İnşaat ve Mira Teks’in yanı sıra Ece Türkiye ve Marmara Park hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.”

Çadır yangınında hayatını kaybedenler anısına bu bölgede bir park yapılmasını, bir anıt dikilmesini istediklerini, ancak bu isteklerinin yerine getirilmediğini de hatırlatan Eroğlu, “İşçilere ne kadar değer verildiğinin somut kanıtlarıdır bu isteklerimizin yerine getirilmeyişi” diye konuştu. Son olarak 6 yıldır sürdürdükleri adalet mücadelesinde kendileriyle dayanışan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ettiklerini belirten Eroğlu, “Gözünüz, kulağınız, vicdanınız bizimle olsun” ifadelerini kullandı.