-Çadır yangınında 1 çocuk öldü VAN (A.A) - 03.12.2011 - Van'da Karpuzalan köyünde çıkan çadır yangınında 1 çocuk öldü, 3 çocuk dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre, Hamdi Yaralı'ya ait çadırda, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çadırda bulunan Meltem, Raif ve Ayşe, anneleri Güllü Yaralı tarafından dışarı çıkarıldı. Çadırdan çıkartılamayan 4 yaşındaki Ekrem hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası dumandan etkilendiği belirlenen 3 çocuk Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Karpuzalan köyünde 18 Kasımda meydana gelen çadır yangınında, 3 çocuk hayatını kaybetmişti.