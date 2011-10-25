-Çadır sayısı 11 bini geçti İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Vekili Hasan Karahan şu ana kadar Van'a giden ve yolda olan çadır sayısının 11 bin 274 olduğunu bildirdi. Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şu ana kadar Van'a 3 bin 103 adet çadır gittiğini, 232'sinin çadır kent olarak kurulduğunu, geri kalanın ise muhtarların nezaretinde vatandaşa dağıtıldığını bildirdi. Erciş'e ise 2 bin 117 adet çadır gittiğini, bunlardan biri 120 diğeri 100 olmak üzere 220 adetlik çadır kent kurulduğunu, geri kalanın ise vatandaşa dağıtıldığını belirten Karahan, şu anda 1180 çadırın da deprem nedeniyle yollar zarar gördüğü için Van'a çok yakın mesafede olmasına karşın sabah ulaşacağını söyledi. Karahan, bölge vatandaşlarının evlerinden ve mallarından ayrılmak istemedikleri ve onların hassasiyetleri nedeniyle çadır kentlerin küçük kurulduğunu, daha ziyade vatandaşların kendi evlerine yakın yerlerde mahallerinde çadır kurlamaları için çadırlarını dağıttıklarını kaydetti. Türk Kızılayının elinde 50 bin çadır stoku bulunduğunu belirten Karahan, ''Devletimiz, THY, kargo şirketleri, bu malzemeleri Van'a ulaştırmak için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Fakat Van Havaalanı 2 uçaktan daha fazla uçağın inmesine müsait olmadığı için, inen uçakların kargolarını boşaltıp kalkmaları gerekiyor ki yeni uçak inebilsin. Şu anda 2'si İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2'si de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 uçağımız hareket etmeyi bekliyor'' dedi. -4 uçak yardım malzemelerini bu gece van'a götürecek- Karahan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan MNG Havayolları'na ait 40 tonluk uçağın 420 adet çadırla, THY'ye ait 70 tonluk uçağın da 600 çadır, 3 bin battaniye, 400 katalitik sobanın yükleme işlemlerinin yapıldığını ve yola çıkacağını bildirdi. İzmir'den bugün 25 tonluk içinde katalitik soba, 360 adet çadır olan bir uçağın kalkmak üzere olduğunu, malzemeleri Van'a boşalttıktan sonra tekrar İzmir'e dönerek bu kez 373 adet çadır, hijyen malzemesi, çocuk maması ve çocuk bezini alıp saat 00.45'de tekrar Van'a hareket edeceğini söyledi. -Kızılay çadırları uluslararası standartlarda- Türk Kızılayı Genel Başkanı Vekili Hasan Karahan, Kızılay çadırlarının -8 dereceye kadar korumalı olduğunu, hava alma özelliği olan çadırların Kızılay Kızılhaç Federasyonu'nun uluslararası standartlarına göre imal edildiğini kaydetti. Kızılay'ın ayrıca 677 katalitiği Erciş'e ulaştırdığını, 268 katalitiğin tırlarda yüklü olduğunu, 2682 katalitiğin de yola çıktığını belirten Karahan, toplam 27 bin 549 battaniyeden 21 bininin sahada dağıldığını belirtti. Karahan, kumanya olarak da 12 bin poğaça, 2 bin sandviç, 50 bin kutu meyve suyu, 3 bin 600 paket bisküvi, bin 40 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 1252 mutfak seti dağıtıldığını, şu anda Erciş ve Van'da seyyar mutfakların da kurulduğunu ve sıcak yemek dağıtımına başlandığını bildirdi. Van'daki aşevinin 24 saat sürekli çalıştığını ve günlük 3 bin olan kapasitenin 10-12 bin kişiye çıkarıldığını belirten Karahan, ayrıca seyyar mutfak kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. -''Şu anda sıkıntı yok''- Karahan, bölgeye ulaştırılan malzeme kadar yardım malzemesinin de hazırlandığını ve depolarda beklediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Şu anda bir sıkıntı yok. Bölgede her şey kontrol altında. Başbakan ve bakanlar büyük destekler veriyorlar. Bölge halkına devletimizin imkanlarını sunuyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bütün vatandaşlarımız Kızılay'a adeta yardım etmek için birbiriyle yarışıyor. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, İstanbul, Edirne, Bursa... Aklınıza gelen bütün il ve ilçelerden yardımlara yetişemiyoruz. Allah Türk milletinden razı olsun. Onların gönül birliğiyle inşallah bu afetin üstesinden kısa sürede geleceğiz.''