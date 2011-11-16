-Çadır kurmalarına izin verilmedi NEW YORK (A.A) - 16.11.2011 - Wall Street protestocularının, dün sabaha karşı çıkarıldıkları Zuccutti Parkı'na yeniden çadırlarıyla geri dönmelerine izin çıkmadı. New York mahkemesi yargıcı Michael Stallman'ın protestocular aleyhine karar verdiği ve eylemcilerin dün gece temizlenen Zucutti Parkı'na daha önceki gibi çadır kuramayacakları bildirildi. Jassey Mayor adlı bir protestocu, mahkeme binası önünde, kararın protestocuların parkta gece kalmalarını engellemediğini, eylemcilerin parka uyku tulumlarıyla dönebileceklerini öne sürerek, tüm göstericileri Zuccutti Parkı'na dönmeye çağırdı. Bu arada, göstericiler kendi sitelerinden yaptıkları canlı yayında mahkeme kararının ardından, parkın içine değil bu sefer çevresine çadır kurabileceklerini ifade ediyor.