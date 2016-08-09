Çadır kentte yangın; 7 aylık bebek hayatını kaybetti!

Gaziantep İslahiye'de, sığınmacının barındığı çadır kentte çıkan yangında Irak'tan gelerek kampa yerleşen Türkmen ailenin 7 aylık beseği Yusuf Kasım hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Kadir Çelik’in haberine göre, İslahiye’ye 18 kilometre uzaklıkta bulunan 17 bin sığınmacının barındığı çadır kentte dün akşam saatlerinde, Kasım ailesinin oturduğu çadırda iddiaya göre elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer çadırlara sıçraması önlenen yangında, çadırda kalan 7 aylık Yusuf Kasım adlı Iraklı Türkmen bebek hayatını kaybetti.

Bebek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından İslahiye Asri Mezarlık’ta defnedildi.