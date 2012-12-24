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Çadır kentte yangın: 5 çocuk ağır yaralı

Ceylanpınar'da, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadırda çıkan yangında 5 çocuk ağır yaralandı

24 Aralık 2012 09:22

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentteki bir çadırda yangın çıktı. Yangında 5 çocuk ağır yaralandı.
 
Ceylanpınar'da, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadırda çıkan yangında 5 çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli sığınmacıların barındığı Telhamut Çadır Kenti'ndeki bir çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

10 yaşından küçük 6 kardeşin çadırda yalnız olduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden diğer çadırdakilerin çabasıyla kurtarılan 5 kardeş, Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dumandan etkilendiği ve vücutlarında ciddi yanıklar oluştuğu belirlenen 5 kardeş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan bir çocuk ise ayakta tedavi edildi.

Bu arada çadırdaki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, yangın sırasında çadırda bulunmayan annenin ifadesine başvurdu.

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