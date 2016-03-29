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Çadır kentte yangın; 3 çocuk öldü 6 kişi yaralandı

Yangının neden çıktığı henüz belli değil

29 Mart 2016 12:53

Mardin'in Deril ilçesinde Suriyelilerin kaldığı çadır kentte sabaha karşı çıkan yangında 3 çocuk öldü, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Derik ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Dumluca köyü yolu üzerindekiSuriye'lilerin kaldığı çadır kentte bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir çok çadıra sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında yaşları 3 ile 8 arasında değişen 3 çocuk yanarak yaşamını yitirdi, 6 kişide yaralandı. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suriye'liler için yapılan ve 22 bin kapasiteli olan çadır kentte yaklaşık 10 bin kişi kalırken, çadır kentte 25 Mart'ta da yangın çıkmış bir çocuk yaşamını yitirmiş, 21 çadır kül olmuştu.  

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