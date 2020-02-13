Çadır kentte çalışmak için AKP'ye üye yapılmışlardı; önce işten, sonra Meclis'ten kovuldular

Gaziantep’teki çadır kentte çalışmak için zorla AKP’ye üye yapılan, daha sonra çadır kenttin kapatılmasıyla işsiz kalan 516 işçi bu kez de TBMM’den kovuldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2014 yılında açılan 2 No’lu geçici barınma merkezinde çalışan 654 kişi zorla AKP’ye üye yapılmalarıyla gündeme gelmişti. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı çadır kentin Temmuz 2017’de Başbakanlık kararıyla kapatılmasının ardından çalışanlara yargıya başvurmamaları durumunda işe iade edilecekleri sözü verilmişti. Ancak çadır kentin kapatılmasının üzerinden yaklaşık 2.5 yıl geçmesine karşın bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atılmadı. İşçilere bugüne kadar ne kıdem ne de ihbar tazminatı ödendi.