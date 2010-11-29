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Dünya

Cadı diye diri diri yaktılar!

Batı Afrika ülkesi Gana'da bir kadın cadı olduğu iddiasıyla ateşe verildi...

29 Kasım 2010 02:00

T24 - 72 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitirdi.

Ama Hemmah'ın beş kişinin saldırısına uğradığı ve işkenceye maruz kaldıktan sonra üzerine gazyağı dökülüp yakıldığı belirtildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Geçen hafta meydana gelen olayda saldırganların, bölgede cadı olduğu söylentileri yayılan kadına cadı olduğunu itiraf ettirmek amacıyla işkence ettiği kaydedildi.

Polis, korkunç saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle beş kişiyi tutukladı. Şüpheliler cinayet iddiasını reddederek, kötü ruhun çıkarılması için dua ettiklerini, bu sırada kadının üzerine sürülen kutsal yağın alev aldığını öne sürdüler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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