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Caddede yürürken silahlı saldırı sonucu öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Batmaz yaşamını yitirdi

09 Ekim 2017 19:33

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Batmaz yaşamını yitirdi.
Olay, Bafra İlçesi Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede kaldırımda yürüyen Mustafa Batmaz\'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Vücuduna iki mermi isabet eden Batmaz, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mustafa Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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