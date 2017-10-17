Caddede, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak gezdirdi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir adamın, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutup, cadde üzerinde çekerek götürdüğü anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kent merkezindeki bir caddede, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak arkasından çekerek götüren adamı görenler, cep telefonlarına sarıldı. Etrafındaki meraklı gözlere aldırış etmeyen yaşlı adamın süpürgeyi çekerek götümesi, çevredekiler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, büyük ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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