Cadde, Champs Elysees’yi solladı

T24- Bağdat Caddesi bir Fransız şirketin araştırmasında Paris’in Şanzelize’si ve New York’un 5th Avenue’sunu sollayıp dünyanın en iyi 4. alışveriş yolu seçildi







Milliyet'in haberine göre, Bağdat Caddesi, dünyanın en iyi 4. alışveriş caddesi seçildi. İstanbul Anadolu Yakası’nda Kadıköy’den Maltepe’ye kadar 14 kilometre boyunca uzanan, ancak yaklaşık 7 kilometrelik kısmına yayılan butikler, dükkânlar ve restoranlarıyla öne çıkan ‘Cadde’nin ünü dünyaya yayıldı. Bağdat Caddesi Paris’in ünlü Champs Elysees’sini, New York’un ünlü 5th Avenue’sunu, Tokyo’nun Ginza’sını sollayarak dünyanın en ünlü 4. alışveriş caddesi oldu.





CNN’in gezi sitesi CNNGO’da yayınlanan habere göre, Parisli danışmanlık şirketi ‘Presence Mystery Shopping’, alışveriş cenneti statüsündeki dünyaca ünlü caddeleri belirledi. Şirket, dünyanın 30 ünlü caddesini hizmet anlayışı, temizlik, alışveriş dostu olması ve sunduğu çeşit gibi kategorilere göre sıralandırdı.





Üçüncü ile puanı aynı...







Şirketin İş Geliştirme Müdürü Leslie Kambourian, “Turistlerin ziyaret etmesi tavsiye edilen caddelerin kalitesini araştırdık” diyor. Buna göre 30 caddede ve aralarında restoranlar ve butiklerin de olduğu 400 mekânda; Görünüm, Atmosfer, Yayalarla temas ve Karşılama gibi kriterlere göre araştırma yapıldı.





Buna göre Singapur’daki Orchard Street 89 puanla birinci, Lüksemburg’daki Venue de la Liberte 85 puanla ikinci ve Amsterdam’daki Hooftstraat 83 puanla üçüncü oldu. Bağdat Caddesi 83 puan almasına rağmen 4. sıraya yerleşti. Singapur’daki cadde, üzerinde 22 alışveriş merkezi ve 6 departman mağaza olmasıyla öne çıktı.



Araştırmada Bağdat Caddesi için şu ifadeler kullanıldı: “Alışveriş meraklılarına göre Bağdat Caddesi ‘görünümü’yle kazanıyor. Çiçekli alanları, dolmuşları ve su satılan dükkanlarıyla öne çıkıyor. Lüks caddede bütçeyi zorlamadan bir Türk kahvesi içecekseniz, Bağdat Caddesi’nde Starbucks’a da girebilirsiniz. Amerikan zinciri İstanbul’un kahve kültürüne uyup mönüye iyi bir Türk kahvesi yerleştirmiş.”



