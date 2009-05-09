Çad’da son 2 günde 247 kişi öldü

Çad'da hükümete bağlı güçlerle Sudan'dan ülkeye giren isyancılar arasında son 2 günde meydana gelen çatışmalarda 247 kişi öldü.



Hükümet sözcüsü Ulaştırma Bakanı Mahamat Hissene, basına yaptığı açıklamada, çatışmalarda 225'i isyancı 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 aracın tahrip edildiğini söyledi.



Çatışmalarda 22 askerin öldüğünü 31 askerin yaralandığını belirten Hissene, 212 kişinin de güvenlik güçlerince yakalandığını kaydetti.



Sözcü, çatışmalarda ölü sayısının artmasından endişe edildiğinisöyledi,



Çad'ın doğusundaki Abeche yakınlarındaki Am-Deressa yöresinde dün isyancılarla ordu arasında şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Çatışmalar bugün de devam etti.

