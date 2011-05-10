-ÇAD'DA SEÇİMİ YİNE DEBY KAZANDI ENCEMİNE (A.A) - 10.05.2011 - Çad'da yapılan devlet başkanlığı seçimini yine İdris Deby kazandı. Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Deby oyların yüzde 88,66'sını aldığını belirtti. Deby'nin rakipleri Albert Pahimi Padacke'nin oyların yüzde 6,03'ünü, Naci Madu'nun oyların yüzde 5,32'sini aldığı açıklandı. 4,8 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki seçimlerde, askeri darbeyle geldiği 1990'dan beri iktidarda bulunan Deby'nin dördüncü dönemde de devlet başkanlığına seçilmesine, diğer üç muhalif rakibinin seçimleri boykot ederek çekilmesi nedeniyle kesin gözle bakılıyordu. Seçimi "maskaralık" diye niteleyen muhalif adaylar Salih Kebzabo, Vedal Abdülkadir Kamuge ve Carleci Yorongar, Deby'nin kazandığı 2006'daki seçimi de hile yapıldığı gerekçesiyle boykot etmişlerdi. Eski Savunma Bakanı ve eski Meclis Başkanı Kamuge (72), dün hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.