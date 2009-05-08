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Dünya

Çad'da çatışma: 125 militan, 21 asker öldü

Çad'da hükümet askerleri ile saldırıya hazırlanan militanlar arasında çıkan çatışmada 125 militan ile 21 asker öldü.

08 Mayıs 2009 03:00

Çad'da hükümet askerleri ile saldırıya hazırlanan militanlar arasında çıkan çatışmada 125 militan ile 21 asker öldü.

Hükümet yetkililerinin açıklamasına göre, çatışma militanların ülkenin doğusundaki bir askeri üsse saldırma girişimi üzerine meydana geldi.

Çad, daha önce yaptığı açıklamalarda Sudan yönetimini bu bölgeye silahlı gruplar göndermekle suçlamış, Hartum ise bu suçlamayı reddetmişti.

Çad ve Sudan birbirlerine karşı, diğerinin kendi içindeki bazı grupları kışkırttığı suçlamalarında bulunurken, iki ülke arasında süren gerginlik nedeniyle ikili diplomatik ilişkiler de sürekli kesintili olarak sürüyor.

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