Çad, 'FETÖ'yü 'terör örgütü' ilan etti

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ‘FETÖ’yü terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı. Debi, Maarif Okullarının FETÖ'nün okullarını almasına ilişkin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek" dedi. Erdoğan da, "Çad, darbe teşebbüsünün içinde yer alanların uzantılarıyla mücadelede yanımızda yer aldı. FETÖ iltisaklı okullar Maarif Vakfımıza devredildi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Çad'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı’nın FETÖ açıklamasına ilişkin, ''FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.'' dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

''Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım dönemimde 24 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Biz kendimizi Afrika'nın olduğu kadar Çad'ın da bir kaderdaşı olarak görüyoruz. Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı, kazan kazan eşitliğine dayalı uzun vadeli iş birliği geliştirmek istiyoruz. Bizim Çad ile olan ilişkilerimiz 16. yüzyıla dayanmaktadır. Çad ile unuttturulan bağlarımızı yeniden güçlendirmeye geldik. Umarım bu ziyaretimiz Çadlı kardeşlerimizle yüzyıllar öncesine giden bağımızı güçlendirecektir.''

''TİKA'mızın burada 2015 yılından beri ofisi var. 50 kadar projeyi burada hayata geçirdi. Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs veriyoruz. Bugün attığımız imzalarla birlikte TİKA önümüzdeki dönemde Türk kültür kompleksi inşaasına başlayacaktır.''

Çad, ‘FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu vesile ile kardeşim cumhurbaşkanına FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ülkem hain bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. Çad Hükümeti her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve içinde olan örgütün uzantılarıyla mücadelemize de destek verdi. FETÖ okullarının tamamı maarif Vakfımıza devredildi. Maarif Vakfımız burada hizmetlerin en güzelini eğitim alanında verecektir. Bizler de Çad'ın terör ile mücadelesinde her zaman yanında olacağız. Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini destekliyoruz. G5 ortak gücünün terörizim ve organize suçlarla mücadeleye fayda sağlayacağına inanıyoruz. Teröre karşı mücadelede, yanınızda durmaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanıyla geleceğe yönelik proje ve hedeflerimizi de ele aldık. Heyetler arasında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Çad ile iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık. Zatı devletleriyle bu konuda mutabık kaldığımızı düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kudüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs olayına ilişkin, ''BM Genel Kurulu, aldığı karar ile Amerika'nın Kudüs açıklamasının ne kadar illegal olduğunu ortaya koymuştur. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin'in vucut bulması gerek. Bunun için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çad'ın bulunduğu bölgede birçok sorun var. Bir taraftan kalkınma mücadelesi verirken bir taraftan da terör, göç gibi sorunlar ile mücadele ediyor. Bu sorunlar ile karşı karşıya kalan hiç bir ülke tek başına çözüm bulamaz. İş adamlarımız ile yaptığımız Çad ziyaretini çok önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanının ifade ettiği hava alanları, köprüler ve otoyollar noktasında atılacak adımlar, özellikle Çad'ın işini çok kolaylaştıracaktır.'' dedi.