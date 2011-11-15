-Cabral: ''Saldırıları şiddetle kınıyoruz'' Birleşmiş Milletler (A.A) - 15.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Portekiz'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi José Filipe Moraes Cabral, Konsey üyelerinin Suriye'deki diplomatik misyonlara yapılan ve büyük hasara yolaçan saldırıları ''şiddetle'' kınadığını bildirdi. Konseyin konuya ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Cabral, Konseyin konuyla ilgili basın açıklaması kabul ettiğini belirterek Konsey üyelerinin, Suriyeli yetkililerden, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluk binaları ve personelini kesinlikle korumasını istediklerini vurguladı. Konseyin açıklamasında, konuk ülkelerin diplomatik misyonlarının ve çalışanlarının korunmasını öngören ve 1961 yılında kabul edilen Diplomatik İlişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi ile 1963 yılında kabul edilen Konsolosluk İlişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi gereği, Suriyeli yetkililerin diplomatik misyonları korumak için gerekli tüm önlemleri almaları istendi. Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye'deki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız diplomatik misyonları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.