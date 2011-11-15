T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cabral: ''Saldırıları şiddetle kınıyoruz'' Birleşmiş Milletler (A.A)

15 Kasım 2011 22:26

-Cabral: ''Saldırıları şiddetle kınıyoruz'' Birleşmiş Milletler (A.A) - 15.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Portekiz'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi José Filipe Moraes Cabral, Konsey üyelerinin Suriye'deki diplomatik misyonlara yapılan ve büyük hasara yolaçan saldırıları ''şiddetle'' kınadığını bildirdi. Konseyin konuya ilişkin toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Cabral, Konseyin konuyla ilgili basın açıklaması kabul ettiğini belirterek Konsey üyelerinin, Suriyeli yetkililerden, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluk binaları ve personelini kesinlikle korumasını istediklerini vurguladı. Konseyin açıklamasında, konuk ülkelerin diplomatik misyonlarının ve çalışanlarının korunmasını öngören ve 1961 yılında kabul edilen Diplomatik İlişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi ile 1963 yılında kabul edilen Konsolosluk İlişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi gereği, Suriyeli yetkililerin diplomatik misyonları korumak için gerekli tüm önlemleri almaları istendi. Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye'deki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız diplomatik misyonları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24