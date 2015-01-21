Ronaldo'dan şaşırtan 'kariyer' açıklaması

FIFA Altın Top ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den sonra Avrupa'ya değil, Brezilya Ligi'ne transfer olmak istediğini açıkladı. Portekizli yıldız, "Corinthians ve Flamengo dünyanın tanınmış saygın kulüplerinden. Bu takımların formasını giymekten mutlu olurum" dedi.

DHA’dan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, Brezilya ile yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Brezilya ile aramda çok iyi bir bağ var. Birçok yakın arkadaşım Brezilyalı. Onlara çok saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

‘Serbest vuruşlarımı beğenmiyorum’

France Football dergisine konuşan Ronaldo, sportif anlamda en iyisi olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Yılda 60'dan fazla maç çıkartabilmeniz için iyi uyumalısınız, iyi beslenmelisiniz, kısacası kendinize iyi bakmalısınız" dedi. Halen eksikleri bulunduğunu itiraf eden Portekizli yıldız, "Örneğin sol ayağımı, hız ritmimi ve serbest atışlarındaki vuruşlarımı beğenmiyorum" dedi.

Altın Top ödülündeki rakipleri Lionel Messi ve Manuel Neuer hakkında ise 29 yaşındaki futbolcu, "Neuer harika bir sezon geçirdi, Messi ise sezona abzı zorluklar yaşayarak girdi. aama iyi bir dünya şampiyonası çıkarttı. Üçümüz de bu ödülü kazanmayı hak ediyorduk. Ancak benim kazanmam bence doğru bir karardı. "Futbolda rekabet önemlidir, Messi gelişmemde beni motive ediyor, sanırım ben de onu motive ediyorumdur. Onun 4 Altın Top ödülü var, benim ise 3. Bu durum dünya futbolu için iyi bir şeydir. Messi gibi bu ödülü dörtlemeye çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'de takım lideri olduğu yorumuna katılmadığını belirten Ronaldo, "Takımda herkes kendi alanında bir lider. Futbol hayatımda en büyük kadroyu Real Madrid'de gördüm" dedi.