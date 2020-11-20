C Ligi'nin en değerlisi A Milli Takım olurken; Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri birçok rakibimizden fazla

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde üst üste 2 sezon küme düştü ve C Ligi'ne kadar geriledi. 220 milyon Euro takım değeri ile C Ligi'nin en değerli takımı olan Milli Takım'ın yeni rakiplerinden Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin bonservisleri daha fazla olabilir.

UEFA'nın hazırlık periyodunu iddialı bir hale getirmek için 2018 yılında hayata geçirdiği bu yeni turnuvanın ikinci senesinde de küme düştük.

Oynanan ilk sezonda üç takımlı grupta sonuncu olan Ay-Yıldızlı takım, formatın değişmesiyle B Ligi'nde kalmıştı ancak sonunculuğu yine kimseye kaptırmadık! Türkiye, organizasyonun üçüncü senesinde adının ve potansiyelinin eş değer olmayacağı pek çok takımla aynı seviyede yer alacak.

Takım değerleri bize yaklaşamıyor

Üstelik daha acısı, son haftaya üçüncü sırada giren millilerin liderlik fırsatını ellerinin tersiyle itmesiydi. Kamuoyu, Şenol Güneş ve öğrencilerinden, Avrupa futbolunda söz sahibi ülkelerin yanına, A Ligi'ne yükselmelerini bekliyordu.

Sırbistan, Rusya'yı 5-0 yenerek liderliğin kapısını bize açsa da milli takımımız silik bir futbolla, önemli isimlerinden yoksun olarak maça çıkan Macaristan'ın A Ligi'ne yükselmesine adeta ön ayak oldu. Artık C Ligi'ndeyiz ve yeni rakiplerimiz de hayli ilgi çekici...

Skor'un haberine göre, Ay-Yıldızlıların tahmini değeri 220 milyon Euro civarında. Kadromuzda değerleri 30 milyon Euro seviyesinde olan Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi pek çok önemli futbolcular bulunuyor.

D Ligi'nden yükselen Cebelitarık ve Faroe ile birlikte Lüksemburg, Gürcistan veya Litvanya yeni rakiplerimiz olurken, toplam değerleri bizimkinin yanına yaklaşamayan bir dizi takımla maçlar oynayacağız.

Hocaların maaş sıralamasında Güneş lider

C Ligi’ndeki potansiyel rakiplerimizle kendimizi karşılaştırınca ilginç gerçekler ortaya çıkıyor. Türkiye, FIFA sıralamasında 33. basamakta yer alıyor ve olası rakiplerimizden en iyi durumda olanı 37. sıradaki Slovakya; en düşüğü ise 195. Cebelitarık.

Takımları yöneten hocaların aldıkları ücretler de diğer dikkat çekici nokta. FIFA sıralamasında üzerimizde olan takımların sadece üçünün hocaları (Fransa, Brezilya ve Almanya) Güneş'ten fazla kazanıyor.