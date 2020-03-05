ABD'de Elizabeth Warren da başkanlık yarışından çekildi

ABD'de Demokrat Parti'nin başkanlık seçiminde Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleme sürecinde bir aday daha çekiliyor. Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın Süper Salı'daki sonuçlardan sonra çekilmeye karar verdi.

New York Times'a konuşan Warren'a yakın kaynaklar, Massachusetts Senatörü'nün 14 eyalette ön seçimin gerçekleştiği Süper Salı gecesinden sonra 2020 başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını söyledi.

3 Mart'ta gerçekleşen 'Süper Salı' seçimlerinde 14 eyalette yapılan seçimlerde zafer eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın olmuştu. Seçimlerin sonucunda eyaletlerde başarıyı yakalayan iki aday Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders olmuştu. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da kendi eyaletinde bile üçüncü sırada yer alabilmişti.

Süper Salı'dan önce ilk ön seçimin yapıldığı Iowa'da zafer kazanan Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar da yarıştan çekilmiş, Biden'ı destekleyeceğini açıklamışlardı. Milyarder iş insanı Michael Bloomberg de Süper Salı'da yalnızca bir eyalette başarılı olabildiği için çekilmişti.