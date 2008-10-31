Bynum 3 yıl uzattı



NBA'de geleceğin en önemli uzunlarından birisi olması beklenen Andrew Bynum, takımı Los Angeles Lakers ile kontrat yeniledi.



Yeni anlaşmaya göre 3 yıllık garanti sözleşmeye imza atan genç pivot için Lakers, dördüncü yılda takım opsiyonuna sahip olaca.

3 yıl için 42 milyon dolar garanti paraya 'Evet' diyen Bynum, dördüncü yıl da takımda kalırsa alacağı toplam para 58 milyon doları bulacak.



Bu arada Detroit Pistons, genç power forveti Jason Maxiell ile 4 yıllığına 20 milyon dolara yeniden anlaştı. Michigan ekibiyle kontratının son senesini geçiren Maxiell eğer kontrat yenilemeseydi sezon sonu serbest kalacaktı.





