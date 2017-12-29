T24 LogoT24 Logo
Gündem

'ByLock'tan tutuklu gazeteci Ömer Faruk Aydemir tahliye edildi

"İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum"

29 Aralık 2017 17:51

İHA İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, telefonunun istediği dışında ‘ByLock’a yönlendirildiği gerekçesiyle tahliye edildi.

Ankara başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ‘ByLock’ sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin de haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini bildirmişti.

Diken'de yer alan habere göre, Aydemir, 10 Ağustos 2017'de gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. 

Sabaha karşı salıverilen Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız. Masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

 

ETİKETLER

ByLocktutuklu gazeteciÖmer Faruk Aydemirtahliyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24