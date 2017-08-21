'ByLock'tan tutuklanan Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı tahliye edildi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan tahliye edildi.

Bugün, Sakarya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada \'Terör örgütü üyesi\' olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan yargılandı. Erdem Ercan, savunmasında 2007-2015 yılları arasında Sakarya Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yaptığını belirterek, şöyle dedi:

\"Alperen Ocakları\'ndan ayrıldıktan sonra MBD\'yi kurduk, genel başkanlık görevini yürütüyorum. Merkezi Sakarya\'dadır ve 20 ilde şubesi vardır. Milliyetçi ve muhafazakar bir yapım vardır. FETÖ ile yakınlık kurmamı gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Hayatımda tanıdığım tek kişi şu anda kaçak olarak bildiğimiz Sakarya Emniyet Müdürlüğü eski istihbarat şube müdürü Murat Akça\'dır. Kendisini, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun arkadaşı olarak tanıtmış ve böylece benimle samimiyet kurmuştu. İşyerime de gelir giderdi. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ipleri koparttık. Çünkü kendisi o süreçte bizim ocak olarak Tayyip Erdoğan\'ı desteklememizi hazmedemedi ve aramızda tartışmalar yaşandı.\"

Ercan, \'ByLock\'u kullanmadığını, yazışma yapmadığını, bu programı darbe girişiminden sonra öğrendiğini ifade ederek, \"Murat Akça 2014 yılında işyerime geldiğinde birkaç defa telefonunu unuttuğunu söyleyerek benim telefonumu kullandı. ByLock\'u onun yüklediğini iddia etmiyorum. Sadece tanıdığım tek FETÖ\'cünün o olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm bu sebeplerle suçlamaları kabul etmiyorum\" diyerek kendini savundu.

KILIÇDAROĞLU\'NA SUİKAST İDDİASI

Avukat İlknur Ebiz Yıldız ise, Ercan\'ın gözaltına alındığı tarihinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Adalet Yürüyüşü\'ne denk geldiğine belirterek, şunları söyledi:

\"Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüyüşü\'nde kendisinin Sakarya\'ya varmasından bir gün önce Kılıçdaroğlu\'na suikast planı içerisinde olduğu şeklinde bir algı oluşturularak medyaya servis yapılmıştır. Oysa valilik Ercan\'ın Kemal Kılıçdaroğlu\'na suikast suçlamasıyla değil, başka bir suçtan gözaltına alındığını duyurmuştur. Buna rağmen Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı tarafından diğer kamu görevlilerinin de olduğu bir ortamda müvekkilimin yakalanmasının bu suikasta bağlantılı olduğu medyaya servis etmiştir. Hatta bu sebeple gerçeğe aykırı haber yapan gazete hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bütün bu hususlar işin altında başka bir şey olduğunu ve tüm bu işlemlerin FETÖ\'nün işine geldiğini göstermektedir.\"

Avukat Ali Rıza Acartürk ise, \"Yakın geçmişte ilimizde vali ve emniyet müdürü arasında çekişme yaşanmıştır. Bu konular herkesin duyacağı boyuta ulaşmıştır. Bu çekişmenin bir sonucu olarak da müvekkilimin gözaltına alınması olayı vali beyin kararnamesi açıklandıktan 1 gün sonra meydana gelmiş ve aynı tarihlerde CHP Genel Başkanı\'nın ilimizden geçeceği Adalet Yürüyüşü tarihlerine denk gelecek şekilde sanki müvekkilimin Kemal Kılıçdaroğlu\'na suikast yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmuştur\" diye savunmada bulundu.

Avukatlar müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Erdem Ercan\'ın yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verirken, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.



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