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ByLock'tan tahliye olan Saadet Partisi yöneticisine beraat

Mustafa Yaman, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu

09 Ocak 2018 19:20

ByLock kullandığı iddiasıyla 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve güncellenen listeden ismi çıkarıldıktan sonra tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Yaman ile avukatları katıldı. Duruşmada mahkemeye gelen raporlar okundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, delillerin toplandığını belirterek, Yaman'ın isminin ByLock listesinden çıkarılması doğrultusunda başkaca bir delil bulunmadığı için beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkileriyle ilgili savcılık mütalaası ve dosyaya gelen lehe raporlar doğrultusunda müvekkilinin beraat edilmesini talep etti.

Sanık Yaman ise "FETÖ'ye Türkiye'deki en uzak insanlardan biriyim. Adımın anılması bile benim için mağduriyet oluşturuyor. Beraatime karar verilsin" dedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanık Mustafa Yaman'ın dosya kapsamında suç işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine hükmetti.

Kararın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yaman, Türkiye'de hukukun ve adaletin tesis edileceği günlere ümitlerini artıran bir karar verildiğini belirterek, "Ama daha yolun çok başındayız. 10 binlerce insan bu işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması gerekir" diye konuştu.

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