'ByLock'tan gözaltında bulunan Bekir İrtegün serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, 'FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.
İrtegün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İrtegün mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.