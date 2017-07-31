"ByLock'tan gözaltına alınıp serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün FETÖ itirafçısı oldu" iddiası

Süper Lig'de son olarak Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, 2 hafta içerisinde 2 kez 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı.

Başakşehir'in "Parada anlaşamadık" diyerek yollarını ayırdığı Bekir'in, "İtirafçı olduğu" gerekçesi ile serbest bırakıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre 33 yaşındaki futbolcu, Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye 'FETÖ' ile ilgili itiraflarda bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen İrtegün’ün savcılıkta itirafçı olduğu ortaya çıktı. Örgüt bağlantıları hakkında savcılığa bilgi veren ve birçok ayrıntıyı anlatan İrtegün’ün bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün, savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"İtirafçı oldu" iddiası

Öte yandan, Bekir İrtegün'ün ifadesine alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye önemli itiraflarda bulunduğu iddia edildi. Yapılanmayla bağlantısına ilişkin birçok detay anlattığı belirtilen İrtegün'ün itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öne sürüldü.