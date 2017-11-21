'ByLock'tan gözaltına alınan hamile kadın serbest bırakıldı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki hamile kadın, gözaltında tutulmadan doğrudan adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kadın, hamileliğinin ileri aşamasında olması nedeniyle gözaltında tutulmaksızın doğrudan adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.