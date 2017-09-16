ByLock'tan 67 sayfa yazışmaya gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'tan 67 sayfa yazışma yaptığı öne sürülen K.A.S., Denizli\'de gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirtilen firari şüpheli K.A.S., dün Denizli\'nin Çivril İlçesi\'nde yakalandı. Muğla\'da bir dönem FETÖ\'ye ait okul ve dershanelere eleman sağlayan kişilerin istihdam edildiği belirtilen bir şirkette kaydı bulunan, darbe girişimi öncesi Muğla Genç Sinerji Derneği Başkan Yardımcısı ve Muğla Sağlık Derneği Genel Sekreteri olan K.A.S.\'nin, ByLock\'ta 67 sayfa yazışma ve 15 bin 866 kez de programa giriş, çıkış yaptığının tespit edildiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri süren K.A.S.\'nin, daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.