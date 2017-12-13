Bylock'ta 8 bin 929 konuşması saptanan avukata FETÖ'den dava açıldı

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Avukat Sıddık Filiz hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Avukat Filiz önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE FETÖ ÖRGÜTÜ ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 56 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) örgütü, örgütün amacı, stratejisi, yapılanması ve faaliyetleri anlatılarak, örgütün 15 Temmuz’da darbe girişimini gerçekleştirdiği kaydedildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen Şüpheli Sıddık Filiz’in Twitter’da örgüt yanlısı attığı belirtilen tweetlere de iddianamede ayrıntılı olarak yer verildi. İddianamede şüpheli Filiz’in Twitter’da takip ettiği (FETÖ soruşturmasında yargılanan kişiler) kişilerede de yer verilen iddianamede, şüpheli Filiz’in kullandığı ‘0...’ hattın örgütün gizli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu, söz konusu numarasıyla Mehmet Baransu ve FETÖ’den yargılanan birçok emniyet görevlisinin de aralarında bulunduğu toplamda 144 farklı Bylock kullanıcısı numara ile görüşme yaptığı belirtildi. İddianamede, “…Şüpheli Filiz’in, FETÖ/PDY’nin Bylock programı için kiraladığı 46.166.160.137 hedef nolu IP’sine 11/08/2014-24/08/2015 tarihleri arasında toplam 8 bin 929 kez erişim yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

TOĞA: SOHBETLER AVUKATLARIN BÜROLARINDA OLURDU

İddianamede F.T.\'nin verdiği ifadesine de değinildi. F.T.\'nin ifadesinde sohbet ve seminer adı altındaki toplantılara katıldığını, toplantıların genellikle derneklerde, bazı avukatlık bürolarında yapıldığını söyledi. T. sohbetlerin yapıldığı avukatlık bürolarından birinin de Avukat Sıddık Filiz olduğunu belirterek, bu sohbet ve toplantılara katılan avukatların da adını tek tek söyledi. S.T. de verdigi ifadesinde şüpheli Sıddık Filiz’İn örgüte müzahir kurumların ve FETÖ/PDY soruşturma şüphelerinin avukatlığını yaptığını belirtti.

“ÖRGÜT YANLISI PAYLAŞIMLARDA BULUNDU”

Şüpheli Sıddık Filiz’in, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerle irtibat sağladığı, örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Filiz’in çok sayıda bylock kullanıcısı ile irtibatlı olduğu ve bylock ve kakatalk kullanıcısı olduğu ifade edildi. İddianamede, örgütle irtibatlı olduklarından bahisle haklarında işlem yapılan kişi/kurumlarla parasal ilişkilerinin bulunduğu ve örgüt liderinin salıverme talimatının ardından eyleme aktif olarak katıldığı, sosyal medya hesabından çok sayıda örgüt yanlısı paylaşımda bulunduğu ve paylaşımlarının örgüt üyelerinin morallerini yüksek tutmaya yönelik olduğu kaydedildi. Filiz’in örgüt suçlaması ile cezaevinde tutuklu bulunanları kahraman olarak lanse ettiği, Bank Asya da kendisinin ve eşinin hesabının bulunduğu anlatılan iddianamede, Bank Asya hesabında örgüt liderinin talimatının ardından hesaplarında artış bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi: Örgütün İstanbul Avukatlık yapılanması dahilinde bulunduğundan bahisle haklarında soruşturma yürütülen S. T. ve F.T.\'nin beyanlarında örgüt içerisinde bulunduğundan bahsedilmesi hususları birlikte göz önüne alındığında, üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir.”





