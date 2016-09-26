"ByLock'ta 20 bin kişilik yeni liste" iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, (MİT) Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kripto mesajlaşma sistemi olduğu ileri sürülen ByLock programını kullanan 53 bin kişilik listenin ardından 20 bin kişilik yeni bir liste belirleği iddia edildi. Liste, adli ve idari işlemler yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderilmeye başlandı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, MİT’teki uzmanlarca hazırlanan listede hemen her devlet kurumundan personelin yer aldığı ileri sürüldü. Liste, adli ve idari işlemler yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderilmeye başlandı. Yeni listede bu kez, daha üst düzeyde bazı devlet görevlilerinin de yer aldığı iddia edildi.

Yeni liste içinde ayrıca daha önce gerek emekli olan gerekse hükümetin yürürlüğe koyduğu kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen devlet memurlarının da yer aldığı öne sürüldü. Bu listelerin işleme girmesiyle birlikte daha öncekine benzer bir süreç işleyecek.

"Gülen’in talimatı"

Bylock iletişim sistemiyle ilgili yapılan araştırmalarda, halen ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in güvenli iletişimde Bylock kullanılması için özel talimat verdiği de iddia edildi. Soruşturmalarda, line, WhatsApp, Viber gibi iletişim kanallarının terör örgütünce güvenli bulunmadığı, bu nedenle Bylock’a geçiş yapıldığı öne sürüldü. Gülen’in bu çerçevede, “Tüm üyeler Bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur” talimatını verdiği iddia edildi.