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'ByLock'çu PKK sempatizanı ve FETÖ şüphelileri adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u da kullanan PKK/KCK sempatizanı üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Hüseyin K

17 Ekim 2017 17:53

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı ByLock\'u da kullanan PKK/KCK sempatizanı üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Hüseyin K.\'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen cuma günü kentte operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak-Elektrik Elektronik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Hüseyin K.\'nın, terör örgütü PKK/KCK sempatizanı olduğu, aynı zamanda FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandığı belirlendi. Hüseyin K., sosyal medya sayfasında yer alan PKK/KCK ile ilgili övücü nitelikteki paylaşımları, soyadını bilmediği \'Burhan\' adlı arkadaşının yaptığını ileri sürdü.
Şüpheliler, 5 gün süren sorgularının ardından bugün Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

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