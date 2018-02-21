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ByLock'çu komşusu internetine bağlanınca polislikten ihraç edilmiş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski polis İbrahim C

21 Şubat 2018 22:03

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski polis İbrahim C., kendisi gibi meslekten ihraç edilen komşusu Ahmet D.\'nin kullandığı internete \'Wi-Fi\' aracılığıyla bağlandığını belirterek, \"Kendisinin örgütle ağı yok. Bizim ByLock bağlantılarımız nedeniyle onun da ByLock kullandığı yönünde bir tespit olduğunu düşünüyorum\" diye ifade verdi. Mahkeme heyeti, Ahmet D.\'nin beratine karar verdi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten ihraç edilen İbrahim C. ve Ahmet D.\'nin yargılandığı davaya, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Aynı soruşturma kapsamında \'silahlı terör örgütü üyesi\' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ahmet D., duruşmada hazır bulunurken, diğer sanık İbrahim C. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık İbrahim C., ifadesinde, Ahmet D.\'nin suçsuz olduğunu belirterek, \"Ahmet Bey ile altlı üstlü oturuyorduk. Onun internetini biz de kullanıyorduk. Kendisinin bu örgütle hiçbir bağı yoktur. Bizim ByLock bağlantılarımız nedeniyle onun da ByLock kullandığı yönünde bir tespit olduğunu düşünüyorum. Onun durumunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Bizim yüzümüzden mağduriyet yaşadı\" dedi.
Mahkeme heyeti, Ahmet D.\'nin beratine karar verirken, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan İbrahim C.\'i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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