'ByLock' yazışmalarında 'FBI' adı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, \'örgüte üye olmak\' suçundan yargılanan ve itirafçı olan sanığın \'ByLock\' yazışmalarda ABD\'nin iç istihbarat teşkilatı FBI\'ın da adı geçti. Yazışmalarda, \'FETÖ\'nün ABD\'deki toplantılarına FBI\'dan üst düzey yöneticilerin katıldığı\' ifadesi yer aldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı olan bir sanığın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' bulundu. Sanığın \'ByLock\' programında katıldığı grubun yazışmalarındaki notlar ve hikayeler ise dikkat çekti. Yazışmalardan, FETÖ\'nün ABD\'deki toplantısına FBI\'dan da katılım olduğu belirlendi. \'ABD Kamp\' başlığıyla 4 Ocak 2016 tarihinde paylaşılan ve kim tarafından yapıldığı belli olmayan bir yazışmada, ABD genelinde düzenlenen otel programlarının çoğunlukla iyi geçtiği anlatıldı. Yazışmada, \"Amerika genelinde yapılan otel programlarının, genel olarak iyi geçtiği anlatıldı, H.E.’ye. Şerif Ali Tekalan abi söz aldı. Programlardan birkaçına FBI’dan üst düzey temsilcilerin konuşmacı olarak katıldığını belirtti\" denildi.

\'BEYAZ AMERİKALILAR, IŞİD\'E KATILABİLİYOR\'

Yine aynı toplantıda, Müslüman Amerikalılar\'ın terör örgütü DEAŞ\'a katıldığı belirtilen yazışmada, şöyle denildi:

\"Bunlardan bir tanesi demiş ki biz IŞİD ile mücadelede zorlanıyoruz. Amerikalıların, Müslümanların, hatta sonradan Müslüman olan beyaz Amerikalılar bile IŞİD’de katılabiliyor. Bunlar çok yanlış kaynaklardan besleniyorlar. Ama sizler çok farklısınız. Keşke bize bir rapor hazırlasanız nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında.\"

ABD BÜYÜKELÇİSİ\'NİN GAZETECİLERLE TOPLANTISI

Paylaşılan yazının devamında ABD Ankara eski Büyükelçisi Francis Ricciardone\'nin, başkentte gazetecilerle yaptığı sohbete de yer verildiği görüldü. Yazışmada, \'\'Sohbet, bu minvalde devam ederken, F.M. söz aldı. ABD Ankara eski Büyükelçisi Riccardione, gazetelerin Ankara temsilcileri ile yaptığı toplantıda H.E. hakkında çıkarılan kırmızı bülteni değerlendirirken, şöyle demiş; ‘Bu insanların Amerika’da trafik suçu bile işlemişliği yok. Ne kırmızı bülteninden bahsediyorsunuz?’ Sonra H.E., bunları değerlendirdi. ‘Siz burada temsil konusunda ciddi bir hata yaptıysanız bir yanlışınız olsaydı. Sizleri bir dakika burada tutmazlardı. Kapı dışarı ederlerdi’ dedi. Hatta kendisine Amerikalılar, biz uzmanın dediğini aktardı. FBI’ın elindeki teknoloji ile sizin burada duvarların içindeki hareketlerinizi bile takip etme imkanı var\" denildi.

İtirafçı sanığın \'ByLock\' programında katıldığı grupta \'Doğuda yaşanmış gerçek bir olay’ başlığıyla paylaşılan sohbet de dikkat çekti. Sohbette, \'Kimse Yok mu Derneği\'nin Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kurban eti dağıtırken, terör örgütü PKK\'nın buna izin vermediği ve bu durumda da PKK’lılara karşı \'Hz. Hamza’nın ordusuyla koruma\' yapılıp, etlerin dağıtıldığı anlatıldı. ‘Avrupa’dan Güzellikler’ başlığıyla paylaşılan bir sohbette ise yaptıkları hizmet hareketinin, bir papaz tarafından örnek alındığına değinildi.

\'ByLock\' dökümleri arasında, 2016 yılının Ocak ayında ‘Bahara ne kaldı ki’ başlığıyla paylaşılan yazışmada ise Diyarbakırlı bir kişinin rüyasında \'Üstat Hazretleri\' olarak nitelendirdiği FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in sohbet toplantısına katıldığını gördüğü anlatıldı. Rüyasında sohbet ederken, 2016 yılına yeni girdiklerini söylediğinde Gülen\'in \"Desenize bahara çok az kaldı. Bahar gerçekten çok yaklaştı\" diyerek, sohbetteki topluluğa seslendiğinin anlatıldığı da dökümlerde yer aldı.