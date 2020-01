'ByLock' üzerinden üyelerine tedbir mesajı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan Aşkale vaizi İbrahim Pehlivanlıoğlu\'nun örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' üzerinden \'Tedbir mesajı\' aldığı tespit edildi.

Darbe girişimi ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan İbrahim Pehlivanlıoğlu hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. İddianamede, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Pehlivanlıoğlu\'nun verdiği bilgilere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Pehlivanoğlu\'nun FETÖ/PDY içerisinde bulunduğu, görünüşte vaiz olarak çalıştığı ancak, örgüt içerisinde mahrem yapı içinde yer aldığını, cami imamı olmasından yararlanarak sosyal ilişkilerini geliştirdiği anlatıldı. Üye olduğu dernekte Murat Demirci ile tanıştığını anlatan Pehlivanoğlu iddianamede yer alan ifadesinde şöyle dedi:

\"Bu kişi bana \'ByLock\' programını indirmemi, buradan haberleşeceğimizi söyledi. \'ByLock\' programını Google Player\'dan indirerek kurdum. Bunların ara sıra beni kullandığını düşünüyordum. Çünkü toplantılar sınasında dini bilgim nedeniyle bana güncel olayları soruyorlardı. Dini vecibelerimi daha rahat yerine getirmek amacıyla ve diğer cemaatlere göre modern görünümlü olup, okul, yardım kuruluşları gibi hizmetleri nedeniyle bana en uygun cemaat olduğu için katılmıştım. Ancak yanılmışım.\"

\'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İbrahim Pehlivanlıoğlu\'nun kullandığı \'ByLock\' içerikleri belirlendi. Pehlivanlıoğlu\'nun da aralarında bulunduğu örgüt üyelerine 1 Şubat 2016\'da gönderilen e-mailde alınması gereken önlemler \'Genel anlamda dikkat edilecekler\' başlığı ile şöyle yer aldı:

\"Toplantı, etkinlik vs. yapılan mekanlarda varsa güvenlik kameralarının toplantı öncesinde kapatılması, mümkünse sistemin tamamen devre dışı bırakılması, iş bitiminde tekrar açılması. Hırsızlık süsü verilerek eve böcek yerleştirme, evde kullanılan bilgisayar, tablet, telefon vs. diğer dijital metaryellerin çalınması ihtimali nedeniyle duyarlı ve temkinli olunmalı. İhtiyaç varsa evlere de alarm taktırılmadı. Herhangi bir şekilde gözaltına alınan ya da emniyete davet edilenler kendilerine sorulsa dahi hiçbir surette cep telefonu şifresi veya pin kodunu vermek zorunda değil, kesinlikle vermemelidir. Hiçbir surette kurumlarda toplantı yapılmaması, ayrıca kurumların amacı dışında faaliyetlerde kullanılmaması. Kamuya açık alanlarda bir arada görüntü verilmemesi. Toplantılar münkün olduğu ölçüde dar çerçevede yapılmadır. İlgisi olmayan kişilerin hiçbir surette toplantıya alınmaması ve haberdar edilmemesi. Her an için ev, araba, iş yerinde arama yapılacak düşüncesi ile her daim temiz olmalı. Muhteviyatı bilinmeyen CD,USB, bilgisayar, hard disk vb. dijital materyal, hiçbir şekilde fiziki ortamda bir liste, çetele, geçmiş yıllara ait ajanda, defter vs. bulundurulmamalı. Telefon konuşmalarında tehditvari içerikli ya da o anlama gelebilecek ifadeler kullanılmamalıdır. Konuşmalarda daha sonra ihbara dönüştürülebilecek detaylı bilgiler aktarılmamalıdır. Takip-tarassut (gözleme) çalışmaları yapıldığı göz önüne alındığında hiçbir surette dışarda bir araya gelinmemeli, toplantıların yapıldığı yerlere toplu giriş- çıkış yapılmamalıdır. Muhtemel ifade verebilecek durumda olabilecek başka kişiler olup olmadığı gözden geçirilerek bu durumda olabilecek kişiler yakın markaja alınarak söz konusu ihtimal bertaraf edilmelidir. Özellikle sohbetlere gidilirken aileli olarak gidilmesi, araçların mümkün olduğu kadar sohbet yerine uzak yerlere bırakılabileceği, fiziki takibe yönelik olarak öncü takip araçlarının ve şahısların olabileceği göz önünde bulundurularak gerekirse sohbet yerine farklı yol ve güzergahlar kullanılmalı. Telefonlar, kesinlikle sohbetlere gidilirken götürülmemeli ya da kapalı tutulmalıdır.\"