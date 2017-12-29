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Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşü için yeni KHK

Yeni KHK, Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içeriyor

29 Aralık 2017 18:37

FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan Bylock programı telefonunda yüklü olduğu için meslekten ihraç edilip, tutuklandıktan sonra tahliye olan kişilerin işe dönüşünü sağlayacak yeni bir kanun hükmünde kararnamenin (KHK) hazırlanacağı belirtildi. Birkaç gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen KHK ile yaklaşık 2 bin kişinin mesleğe dönüş yolunun açılacağı belirtildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı olduğu belirtilen "Bylock"u kullandığı iddiasıyla on binlerce kişi tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, binlerce kişinin Bylock programına birtakım uygulamalar aracılığıyla yönlendirildiğini açıklamış, bu kişilerin tahliyesini talep edeceklerini kaydetmişti. 

Habertürk'ün haberine göre; "Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içeren" yeni KHK geliyor.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre,  meslekten sadece bu nedenle ihraç edilen yaklaşık 2 bin kişinin mesleğe dönüşlerinin yolu açıklacak. Bu KHK birkaç gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Daha sonrasında başvurular alınacak ve mesleğe dönüş yolu açılacak. Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.

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